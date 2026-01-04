Igor Thiago det stora utropstecknet när Brentford slog Everton

Brentford vann med 4–2 mot Everton

Igor Thiago med tre mål för Brentford

Brentford gjorde tre raka mål

Brentford besegrade Everton borta i Premier League med 4–2 (1–0). Men snackisen var Igor Thiago – som gjorde ett hattrick för Brentford.

Igor Thiago med tre mål för Brentford

Igor Thiago öppnade målskyttet redan i elfte minuten och gav Brentford en tidig ledning.

Direkt efter pausen ökade Nathan Collins Brentfords ledning efter förarbete från Vitaly Janelt.

I 51:a minuten nätade Igor Thiago återigen framspelad av Kevin Schade och gjorde 0–3.

Evertons Beto gjorde 1–3 i 66:e minuten.

1–4-målet kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela när Igor Thiago slog till och gjorde mål som med målet fullbordade sitt hattrick.

Reduceringen till 2–4 för Everton kom direkt därefter när Thierno Barry på tilläggstid gjorde mål på passning från Jack Grealish. Fler mål än så blev det inte för Everton.

Igor Thiago gjorde tre mål för Brentford.

Everton har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brentford har tre vinster och två oavgjorda och 11–4 i målskillnad.

På onsdag 7 januari 20.30 spelar Everton hemma mot Wolverhampton och Brentford hemma mot Sunderland.

Everton–Brentford 2–4 (0–1)

Premier League

Mål: 0–1 (11) Igor Thiago, 0–2 (50) Nathan Collins (Vitaly Janelt), 0–3 (51) Igor Thiago (Kevin Schade), 1–3 (66) Beto, 1–4 (88) Igor Thiago, 2–4 (90) Thierno Barry (Jack Grealish).

Varningar, Brentford: Michael Kayode, Yehor Yarmoliuk.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Everton: 1-1-3

Brentford: 3-2-0

Nästa match:

Everton: Wolverhampton Wanderers FC, hemma, 7 januari 20.30

Brentford: Sunderland AFC, hemma, 7 januari 20.30