Igor Thiago het när Brentford besegrade Sunderland

Hemmalaget Brentford vann mot Sunderland i Premier League. 3–0 (1–0) slutade onsdagens match.

Brentford höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

Segern var Brentfords fjärde på de senaste fem matcherna.

Igor Thiago gav Brentford ledningen efter en halvtimme.

I 65:e minuten slog Igor Thiago till återigen och gjorde 2–0.

I 73:e minuten gjorde Yehor Yarmoliuk också 3–0 med assist av Nathan Collins.

För tabellens utseende betyder det här att Brentford ligger på femte plats medan Sunderland har tiondeplatsen. Noteras kan att Brentford sedan den 19 december har avancerat tio placeringar i tabellen.

På lördag 17 januari 16.00 spelar Brentford borta mot Chelsea och Sunderland hemma mot Crystal Palace.

Premier League

Mål: 1–0 (30) Igor Thiago, 2–0 (65) Igor Thiago, 3–0 (73) Yehor Yarmoliuk (Nathan Collins).

Varningar, Brentford: Vitaly Janelt, Igor Thiago. Sunderland: Trai Hume.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brentford: 4-1-0

Sunderland: 0-4-1

Nästa match:

Brentford: Chelsea FC, borta, 17 januari 16.00

Sunderland: Crystal Palace FC, hemma, 17 januari 16.00