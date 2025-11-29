Igor Thiago matchhjälte när Brentford slog Burnley

Brentford-seger med 3–1 mot Burnley

Igor Thiago med två mål för Brentford

Burnleys fjärde raka förlust

Två sena mål avgjorde en målmässigt jämn match för Brentford hemma mot Burnley i Premier League på lördagen. Igor Thiago gjorde 2–1 i 86:e minuten – och Dango Ouattara gjorde 3–1 på tilläggstid.

Resultatet innebär att Burnley nu har fyra förluster i rad.

Igor Thiago gav Brentford ledningen med nio minuter kvar att spela på straff.

Med fem minuter kvar att spela kvitterade Burnley genom Zian Flemming på straff.

Brentford tog ledningen bara en minut senare återigen genom Igor Thiago.

Fyra minuter senare spelade Jordan Henderson fram Dango Ouattara som såg till att laget ökade ledningen till 3–1. 3–1-målet blev matchens sista.

Brentford ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Burnley är på 19:e plats. Så sent som den 28 november låg Brentford på 13:e plats i tabellen.

Brentford möter Arsenal i nästa match borta onsdag 3 december 20.30. Burnley möter samma dag Crystal Palace hemma.

Brentford–Burnley 3–1 (0–0)

Premier League, Brentford Community Stadium

Mål: 1–0 (81) Igor Thiago, 1–1 (85) Zian Flemming, 2–1 (86) Igor Thiago, 3–1 (90) Dango Ouattara (Jordan Henderson).

Varningar, Burnley: Hannibal, Axel Tuanzebe.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brentford: 3-0-2

Burnley: 1-0-4

Nästa match:

Brentford: Arsenal FC, borta, 3 december

Burnley: Crystal Palace FC, hemma, 3 december