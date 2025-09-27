Igor Thiago tvåmålsskytt när Brentford vann mot Manchester United
- Brentford segrade – 3–1 mot Manchester United
- Brentfords Igor Thiago tvåmålsskytt
- Benjamin Sesko gjorde målet för Manchester United
Det blev Brentford som vann matchen hemma mot Manchester United i Premier League på lördagen. 3–1 (2–1) slutade matchen.
Igor Thiago med två mål för Brentford
Brentford fick en bra start på matchen. Igor Thiago gjorde målet på pass av Jordan Henderson, redan i åttonde minuten.
Brentford gjorde 2–0 i 20:e minuten, när Igor Thiago ännu en gång fick träff.
I 26:e minuten slog Benjamin Sesko till, och reducerade åt Manchester United. 3–1-målet kom på tilläggstid, när Mathias Jensen slog till och gjorde mål framspelad av Yehor Yarmoliuk. 3–1-målet blev matchens sista.
Nästa motstånd för Brentford är Manchester City. Lagen möts söndag 5 oktober 17.30 på Brentford Community Stadium.
Brentford–Manchester United 3–1 (2–1)
Premier League, Brentford Community Stadium
Mål: 1–0 (8) Igor Thiago (Jordan Henderson), 2–0 (20) Igor Thiago, 2–1 (26) Benjamin Sesko, 3–1 (90) Mathias Jensen (Yehor Yarmoliuk).
Varningar, Brentford: Kevin Schade, Nathan Collins. Manchester United: Bruno Fernandes, Patrick Dorgu.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Brentford: 2-1-2
Manchester United: 2-1-2
Nästa match:
Brentford: Manchester City, hemma, 5 oktober
