Iker Bravo avgjorde när Udinese sänkte Pisa

Udinese segrade – 1–0 mot Pisa

Iker Bravo avgjorde för Udinese

Andra raka segern för Udinese

Målet i första halvleken blev matchens enda. Udinese vann med 1–0 (1–0) borta mot Pisa i Serie A.

Pisa–Udinese – mål för mål

Det här var Udineses andra uddamålsseger.

Den 11 januari spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Udinese är Milan. Lagen möts lördag 20 september 20.45.

Pisa–Udinese 0–1 (0–1)

Serie A

Mål: 0–1 (14) Iker Bravo.

Varningar, Pisa: Antonio Caracciolo. Udinese: Jesper Karlstrom, Hassane Kamara.

Nästa match:

Udinese: Milan, hemma, 20 september