Iker Bravo avgjorde när Udinese sänkte Pisa
- Udinese segrade – 1–0 mot Pisa
- Iker Bravo avgjorde för Udinese
- Andra raka segern för Udinese
Målet i första halvleken blev matchens enda. Udinese vann med 1–0 (1–0) borta mot Pisa i Serie A.
Pisa–Udinese – mål för mål
Det här var Udineses andra uddamålsseger.
Den 11 januari spelar lagen mot varandra på nytt.
Nästa motstånd för Udinese är Milan. Lagen möts lördag 20 september 20.45.
Pisa–Udinese 0–1 (0–1)
Serie A
Mål: 0–1 (14) Iker Bravo.
Varningar, Pisa: Antonio Caracciolo. Udinese: Jesper Karlstrom, Hassane Kamara.
Nästa match:
Udinese: Milan, hemma, 20 september
