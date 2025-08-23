Inka Sarjanoja matchhjälte för Eskilstuna United mot Team TG

Eskilstuna United vann med 1–0 mot Team TG

Eskilstuna Uniteds fjärde seger på de senaste fem matcherna

Inka Sarjanoja avgjorde för Eskilstuna United

Eskilstuna United vann med 1–0 (0–0) borta mot Team TG i Elitettan. Matchens enda mål stod Inka Sarjanoja för i andra halvleken.

Segern var Eskilstuna Uniteds fjärde på de senaste fem matcherna.

Team TG–Eskilstuna United – mål för mål

Det här var Team TG:s fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Eskilstuna Uniteds tredje uddamålsseger.

Det här betyder att Eskilstuna United ligger på tredje plats i tabellen, och Team TG är på 13:e plats.

Onsdag 27 augusti 19.00 spelar Team TG hemma mot BK Häcken Utveckling. Eskilstuna United möter Jitex BK hemma på Tunavallen lördag 30 augusti 15.00.

Team TG–Eskilstuna United 0–1 (0–0)

Elitettan, Umeå Energi Arena

Mål: 0–1 (61) Inka Sarjanoja.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Team TG: 1-0-4

Eskilstuna United: 4-0-1

Nästa match:

