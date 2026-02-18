Inter i underläge efter första matchen – efter förlust med 1–3

Bodö/Glimt-seger med 3–1 mot Inter

Jens Petter Hauge avgjorde för Bodö/Glimt

Francesco Pio Esposito ende målskytt för Inter

Inter kunde inte rå på Bodö/Glimt i första mötet lagen emellan i Champions League 16-delsfinal. Bodö/Glimt vann på hemmaplan med 3–1 (1–1). På tisdag 24 februari spelas returen.

Bodö/Glimt–Inter – mål för mål

Sondre Brunstad Fet slog till redan i 20:e minuten och gav Bodö/Glimt ledningen. Inter kvitterade till 1–1 efter en halvtimmes spel genom Francesco Pio Esposito.

Jens Petter Hauge fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela på pass av Kasper Høgh och gav Bodö/Glimt ledningen. I 64:e minuten slog Kasper Høgh till framspelad av Ole Blomberg och gjorde 3–1. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Bodö/Glimt–Inter 3–1 (1–1)

Champions League 16-delsfinal

Mål: 1–0 (20) Sondre Brunstad Fet, 1–1 (30) Francesco Pio Esposito, 2–1 (61) Jens Petter Hauge (Kasper Høgh), 3–1 (64) Kasper Høgh (Ole Blomberg).

Varningar, Bodö/Glimt: Ole Blomberg. Inter: Francesco Pio Esposito.