Inter upp i topp efter trepoängare mot Lazio

Inter vann med 2–0 mot Lazio

Inters sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Lautaro Martinez avgjorde för Inter

Tack vare 2–0 (1–0) hemma mot Lazio är Inter ny serieledare i Serie A. Laget ligger på samma poäng som tvåan Roma men toppar tabellen. Efter söndagens match ligger Lazio på nionde plats.

Det här var femte gången den här säsongen som Inter höll nollan.

Segern var Inters sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Inter–Lazio – mål för mål

Inter började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Lautaro Martinez till. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Ange Bonny framspelad av Federico Dimarco och ökade ledningen för Inter. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Så sent som den 18 oktober låg Lazio på 14:e plats i tabellen.

Lagen spelar mot varandra igen den 10 maj.

Nästa motstånd för Inter är Milan. Lagen möts söndag 23 november 20.45.

Inter–Lazio 2–0 (1–0)

Serie A

Mål: 1–0 (3) Lautaro Martinez, 2–0 (62) Ange Bonny (Federico Dimarco).

Varningar, Inter: Denzel Dumfries, Petar Sucic, Manuel Akanji. Lazio: Mattia Zaccagni.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Inter: 4-0-1

Lazio: 2-2-1

Nästa match:

Inter: Milan, hemma, 23 november