Ipswich föll med 3–5 mot Wrexham

Wrexham vann med 5–3 mot Ipswich

Callum Doyle matchvinnare för Wrexham

13:e segern för Wrexham

Ipswich förlorade mot Wrexham borta i Championship på SToK Cae Ras. 5–3 (2–2) slutade matchen på lördagen.

Portsmouth nästa för Wrexham

Wrexham fick en bra start på matchen när Kieffer Moore nätade efter förarbete av Josh Windass redan i sjätte minuten. I 19:e minuten kvitterade Ipswich när Anis Mehmeti slog till med assist av Ivan Azon. Wrexham tog ledningen på nytt i 37:e minuten när Josh Windass hittade rätt assisterad av Kieffer Moore. Ipswich kvitterade till 2–2 på tilläggstid i första halvleken genom Ivan Azon efter förarbete från Jack Taylor.

Direkt efter pausen ökade Cedric Kipre Ipswichs ledning. I 66:e minuten slog George Thomason till och kvitterade för Wrexham. I 75:e minuten gav Callum Doyle Wrexham ledningen. 5–3-målet kom med fyra minuter kvar att spela när Nathan Broadhead slog till och gjorde mål. 5–3-målet blev matchens sista.

Wrexhams nya tabellposition är sjätte plats medan Ipswich är på fjärde plats. Wrexham var tia i tabellen för 29 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Senast vann Wrexham AFC medan mötet före det blev oavgjort.

Nästa motstånd för Ipswich är Watford. Lagen möts tisdag 24 februari 20.45 på Vicarage Road Stadium.

Wrexham–Ipswich 5–3 (2–2)

Championship, SToK Cae Ras

Mål: 1–0 (6) Kieffer Moore (Josh Windass), 1–1 (19) Anis Mehmeti (Ivan Azon), 2–1 (37) Josh Windass (Kieffer Moore), 2–2 (45) Ivan Azon (Jack Taylor), 2–3 (47) Cedric Kipre, 3–3 (66) George Thomason, 4–3 (75) Callum Doyle, 5–3 (86) Nathan Broadhead.

Varningar, Wrexham: Max Cleworth, George Dobson, Oliver Rathbone, Callum Doyle, Dominic Hyam. Ipswich: Wes Burns, Leif Davis, Cedric Kipre, Darnell Furlong.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wrexham: 3-1-1

Ipswich: 2-1-2

Nästa match:

Ipswich: Watford FC, borta, 24 februari 20.45