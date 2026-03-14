Ipswich fortsätter vinna mot favoritmotståndet

Ipswich-seger med 2–0 mot Sheffield Wednesday

Ivan Azon matchvinnare för Ipswich

Ipswich höll tätt bakåt

Sheffield Wednesday är ett motstånd som verkar passa bra för Ipswich. På lördagen tog Ipswich ännu en seger borta mot just Sheffield Wednesday. Matchen i Championship slutade 2–0 (0–0). Det var Ipswichs fjärde raka seger mot just Sheffield Wednesday.

Ipswich höll nu nollan för 14:e gången den här säsongen.

Det var sjätte matchen i rad utan förlust för Ipswich.

Millwall nästa för Ipswich

Ivan Azon gav gästande Ipswich ledningen i den 78:e minuten efter förarbete från Ben Johnson. Och med sju minuter kvar att spela ökade Ipswich ledningen genom Jack Clarke på straff. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Lagens första möte för säsongen vann Ipswich med 3–1.

I nästa match, lördag 21 mars möter Sheffield Wednesday Hull borta på The MKM Stadium 16.00 medan Ipswich spelar hemma mot Millwall 13.30.

Sheffield Wednesday–Ipswich 0–2 (0–0)

Championship, Hillsborough

Mål: 0–1 (78) Ivan Azon (Ben Johnson), 0–2 (83) Jack Clarke.

Varningar, Sheffield Wednesday: Jarvis Thornton, Sean Fusire, Omotayo Adaramola. Ipswich: Wes Burns.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield Wednesday: 0-1-4

Ipswich: 3-2-0

Nästa match:

Sheffield Wednesday: Hull City AFC, borta, 21 mars 16.00

Ipswich: Millwall FC, hemma, 21 mars 13.30