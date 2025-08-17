Ipswich kryssade hemma mot Southampton
- Oavgjort mellan Ipswich och Southampton
- Jay Robinson kvitterade i 29:e minuten
- Preston North End nästa motståndare för Ipswich
Ipswich och Southampton delade på poängen i mötet på Portman Road Stadium i Championship. Matchen slutade 1–1 (1–1).
Ipswich–Southampton – mål för mål
Ipswich gjorde 1–0 efter fyra minuters spel.
Southampton kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimmes spel, genom Jay Robinson. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.
Det här var Ipswichs andra oavgjorda match den här säsongen.
När lagen senast möttes blev det seger för Southampton med 2–1.
Lagen möts på nytt på St. Mary’s Stadium den 3 april.
I nästa match, lördag 23 augusti 16.00, har Ipswich Preston North End borta, medan Southampton spelar hemma mot Stoke City.
Ipswich–Southampton 1–1 (1–1)
Championship, Portman Road Stadium
Mål: 1–0 (4) Självmål, 1–1 (29) Jay Robinson.
Varningar, Ipswich: Jack Taylor, Azor Matusiwa. Southampton: Shea Charles, Welington.
Nästa match:
Ipswich: Preston North End FC, borta, 23 augusti
Southampton: Stoke City FC, hemma, 23 augusti
