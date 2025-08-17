Oavgjort mellan Ipswich och Southampton

Jay Robinson kvitterade i 29:e minuten

Preston North End nästa motståndare för Ipswich

Ipswich och Southampton delade på poängen i mötet på Portman Road Stadium i Championship. Matchen slutade 1–1 (1–1).

Ipswich–Southampton – mål för mål

Ipswich gjorde 1–0 efter fyra minuters spel.

Southampton kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimmes spel, genom Jay Robinson. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.

Det här var Ipswichs andra oavgjorda match den här säsongen.

När lagen senast möttes blev det seger för Southampton med 2–1.

Lagen möts på nytt på St. Mary’s Stadium den 3 april.

I nästa match, lördag 23 augusti 16.00, har Ipswich Preston North End borta, medan Southampton spelar hemma mot Stoke City.

Ipswich–Southampton 1–1 (1–1)

Championship, Portman Road Stadium

Mål: 1–0 (4) Självmål, 1–1 (29) Jay Robinson.

Varningar, Ipswich: Jack Taylor, Azor Matusiwa. Southampton: Shea Charles, Welington.

Nästa match:

Ipswich: Preston North End FC, borta, 23 augusti

Southampton: Stoke City FC, hemma, 23 augusti