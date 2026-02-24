Ipswich tog kommandot från start mot Watford

Ipswich vann med 2–0 mot Watford

Sindre Walle Egeli matchvinnare för Ipswich

Ipswichs 16:e seger för säsongen

Ipswich hade greppet från start i matchen i Championship mot Watford på tisdagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 2–0 (1–0) borta på Vicarage Road Stadium.

Det här var elfte gången den här säsongen som Ipswich höll nollan.

Watford–Ipswich – mål för mål

Ipswich tog ledningen i 37:e minuten genom Sindre Walle Egeli.

George Hirst ökade Ipswichs ledning med assist av Jacob Greaves i 77:e minuten. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

För Watford gör resultatet att laget nu ligger på tolfte plats i tabellen medan Ipswich är på tredje plats. Watford har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 6 februari låg laget på åttonde plats.

Watford tar sig an Bristol C i nästa match borta fredag 27 februari 21.00. Ipswich möter Swansea City hemma lördag 28 februari 16.00.

Watford–Ipswich 0–2 (0–1)

Championship, Vicarage Road Stadium

Mål: 0–1 (37) Sindre Walle Egeli, 0–2 (77) George Hirst (Jacob Greaves).

Varningar, Watford: James Abankwah, Nestory Irankunda. Ipswich: Cedric Kipre, Christian Walton, Darnell Furlong.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Watford: 1-2-2

Ipswich: 2-1-2

Nästa match:

Watford: Bristol City FC, borta, 27 februari 21.00

Ipswich: Swansea City FC, hemma, 28 februari 16.00