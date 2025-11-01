Ipswich vann efter kanonstart mot Queens Park Rangers

Ipswich vann med 4–1 mot Queens Park Rangers

Ipswich startade bra i matchen mot Queens Park Rangers på bortaplan på lördagen. Efter två minuters spel gjorde George Hirst 1–0. Till slut blev det 4–1 i matchen i Championship.

Watford nästa för Ipswich

George Hirst gjorde 1–0 till Ipswich efter bara två minuter.

Queens Park Rangers kvitterade till 1–1 i 21:a minuten när Rumarn Burrell slog till framspelad av Ilias Chair. Direkt efter pausen ökade Marcelino Nunez Ipswichs ledning.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick George Hirst träff på nytt och ökade ledningen för Ipswich.

I 64:e minuten nätade Marcelino Nunez återigen och gjorde 1–4.

Queens Park Rangers ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Ipswich ligger på nionde plats. Ett fint lyft i tabellen för Ipswich som så sent som den 4 oktober låg på 17:e plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 2 maj på Portman Road Stadium.

Nästa motstånd för Queens Park Rangers är Southampton. Lagen möts onsdag 5 november 20.45. Ipswich tar sig an Watford hemma tisdag 4 november 20.45.

Queens Park Rangers–Ipswich 1–4 (1–1)

Championship

Mål: 0–1 (2) George Hirst, 1–1 (21) Rumarn Burrell (Ilias Chair), 1–2 (47) Marcelino Nunez, 1–3 (57) George Hirst, 1–4 (64) Marcelino Nunez.

Varningar, Queens Park Rangers: Isaac Hayden, Liam Morrison, Amadou Mbengue, Harvey Vale.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Queens Park Rangers: 2-0-3

Ipswich: 3-0-2

Nästa match:

Queens Park Rangers: Southampton FC, hemma, 5 november

Ipswich: Watford FC, hemma, 4 november