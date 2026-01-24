Ipswich vann senast – nu tog Sheffield United revansch

Seger för Sheffield United med 3–1 mot Ipswich

Andre Brooks matchvinnare för Sheffield United

Seger nummer 11 för Sheffield United

Ombytta roller var det som gällde när Sheffield United tog emot Ipswich på Bramall Lane på lördagen. Sheffield United vann matchen i Championship med 3–1 (2–0). I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Ipswich med hela 5–0.

Millwall nästa för Sheffield United

Callum O’Hare gjorde 1–0 till Sheffield United i 38:e minuten efter förarbete från Gustavo Hamer. Laget ökade ledningen till 2–0 på tilläggstid i första halvleken genom Andre Brooks.

Jack Clarke slog till på straff med en halvtimme kvar att spela och reducerade åt Ipswich. Fler mål än så blev det inte för Ipswich. I 66:e minuten slog Patrick Bamford till framspelad av Gustavo Hamer och gjorde 3–1. 3–1-målet blev matchens sista.

Resultatet innebär att Sheffield United ligger kvar på 17:e plats och Ipswich på tredje plats i tabellen.

Sheffield United möter Millwall i nästa match borta lördag 31 januari 16.00. Ipswich möter samma dag Preston North End hemma.

Sheffield United–Ipswich 3–1 (2–0)

Championship, Bramall Lane

Mål: 1–0 (38) Callum O’Hare (Gustavo Hamer), 2–0 (45) Andre Brooks, 2–1 (60) Jack Clarke, 3–1 (66) Patrick Bamford (Gustavo Hamer).

Varningar, Sheffield United: Patrick Bamford. Ipswich: Jacob Greaves, Cedric Kipre, Christian Walton, Darnell Furlong.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield United: 3-0-2

Ipswich: 4-0-1

Nästa match:

Sheffield United: Millwall FC, borta, 31 januari 16.00

Ipswich: Preston North End FC, hemma, 31 januari 16.00