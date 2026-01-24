Ipswich vann senast – nu tog Sheffield United revansch
- Seger för Sheffield United med 3–1 mot Ipswich
- Andre Brooks matchvinnare för Sheffield United
- Seger nummer 11 för Sheffield United
Ombytta roller var det som gällde när Sheffield United tog emot Ipswich på Bramall Lane på lördagen. Sheffield United vann matchen i Championship med 3–1 (2–0). I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Ipswich med hela 5–0.
Millwall nästa för Sheffield United
Callum O’Hare gjorde 1–0 till Sheffield United i 38:e minuten efter förarbete från Gustavo Hamer. Laget ökade ledningen till 2–0 på tilläggstid i första halvleken genom Andre Brooks.
Jack Clarke slog till på straff med en halvtimme kvar att spela och reducerade åt Ipswich. Fler mål än så blev det inte för Ipswich. I 66:e minuten slog Patrick Bamford till framspelad av Gustavo Hamer och gjorde 3–1. 3–1-målet blev matchens sista.
Resultatet innebär att Sheffield United ligger kvar på 17:e plats och Ipswich på tredje plats i tabellen.
Sheffield United möter Millwall i nästa match borta lördag 31 januari 16.00. Ipswich möter samma dag Preston North End hemma.
Sheffield United–Ipswich 3–1 (2–0)
Championship, Bramall Lane
Mål: 1–0 (38) Callum O’Hare (Gustavo Hamer), 2–0 (45) Andre Brooks, 2–1 (60) Jack Clarke, 3–1 (66) Patrick Bamford (Gustavo Hamer).
Varningar, Sheffield United: Patrick Bamford. Ipswich: Jacob Greaves, Cedric Kipre, Christian Walton, Darnell Furlong.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sheffield United: 3-0-2
Ipswich: 4-0-1
Nästa match:
Sheffield United: Millwall FC, borta, 31 januari 16.00
Ipswich: Preston North End FC, hemma, 31 januari 16.00
