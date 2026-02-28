Ipswichs starka svit mot Swansea City fortsätter

Seger för Ipswich med 3–0 mot Swansea City

Anis Mehmeti avgjorde för Ipswich

Andra raka segern för Ipswich

Swansea City är ett favoritmotstånd för Ipswich och på lördagen tog Ipswich ännu en seger hemma mot just Swansea City. Matchen i Championship slutade 3–0 (2–0). Det var Ipswichs fjärde raka seger mot just Swansea City.

Det här var tolfte gången den här säsongen som Ipswichs målvakter höll nollan.

Ipswich–Swansea City – mål för mål

Anis Mehmeti gjorde 1–0 till Ipswich efter bara tre minuter. Laget gjorde också 2–0 strax före paus genom Ivan Azon efter pass från Leif Davis.

I 74:e minuten gjorde George Hirst också 3–0 framspelad av Anis Mehmeti.

Säsongens första möte lagen emellan vann Ipswich med 4–1.

Tisdag 3 mars 20.45 spelar Ipswich hemma mot Hull. Swansea City möter Stoke City hemma på Swansea.com Stadium lördag 7 mars 16.00.

Ipswich–Swansea City 3–0 (2–0)

Championship, Portman Road

Mål: 1–0 (3) Anis Mehmeti, 2–0 (41) Ivan Azon (Leif Davis), 3–0 (74) George Hirst (Anis Mehmeti).

Varningar, Ipswich: Anis Mehmeti.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ipswich: 3-1-1

Swansea City: 2-1-2

Nästa match:

Ipswich: Hull City AFC, hemma, 3 mars 20.45

Swansea City: Stoke City FC, hemma, 7 mars 16.00