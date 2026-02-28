Ipswichs starka svit mot Swansea City fortsätter
Swansea City är ett favoritmotstånd för Ipswich och på lördagen tog Ipswich ännu en seger hemma mot just Swansea City. Matchen i Championship slutade 3–0 (2–0). Det var Ipswichs fjärde raka seger mot just Swansea City.
Det här var tolfte gången den här säsongen som Ipswichs målvakter höll nollan.
Ipswich–Swansea City – mål för mål
Anis Mehmeti gjorde 1–0 till Ipswich efter bara tre minuter. Laget gjorde också 2–0 strax före paus genom Ivan Azon efter pass från Leif Davis.
I 74:e minuten gjorde George Hirst också 3–0 framspelad av Anis Mehmeti.
Säsongens första möte lagen emellan vann Ipswich med 4–1.
Tisdag 3 mars 20.45 spelar Ipswich hemma mot Hull. Swansea City möter Stoke City hemma på Swansea.com Stadium lördag 7 mars 16.00.
Ipswich–Swansea City 3–0 (2–0)
Championship, Portman Road
Mål: 1–0 (3) Anis Mehmeti, 2–0 (41) Ivan Azon (Leif Davis), 3–0 (74) George Hirst (Anis Mehmeti).
Varningar, Ipswich: Anis Mehmeti.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Ipswich: 3-1-1
Swansea City: 2-1-2
Nästa match:
Ipswich: Hull City AFC, hemma, 3 mars 20.45
Swansea City: Stoke City FC, hemma, 7 mars 16.00
