Isaac Price het när WBA besegrade Wrexham

WBA-seger med 3–2 mot Wrexham

WBA:s avgörande i 90:e minuten.

Bortalaget WBA tog hem de tre poängen efter seger mot Wrexham i Championship. 2–3 (1–1) slutade matchen på lördagen.

WBA tog därmed andra raka segern, efter 1–0 mot Blackburn i premiären.

Isaac Price gjorde två mål för WBA

WBA tog en tidig ledning. Isaac Price gjorde målet, redan i 20:e minuten.

Wrexham kvitterade till 1–1 i slutet av första halvleken, genom Lewis O’brien. Det dröjde till den 74:e minuten innan Jed Wallace gav WBA ledningen.

Först med nio minuter kvar att spela ökade WBA ledningen genom Isaac Price.

Reduceringen till 2–3 kom på stopptid, när Sam Smith slog till och gjorde mål för Wrexham framspelad av Ryan Longman. Mer än så blev det dock inte för Wrexham.

Det här var WBA:s andra uddamålsseger.

Lagen möts igen 3 april.

Nästa motstånd för WBA är Portsmouth. Lagen möts lördag 23 augusti 16.00.

Wrexham–WBA 2–3 (1–1)

Championship, Racecourse Ground

Mål: 0–1 (20) Isaac Price, 1–1 (42) Lewis O’brien, 1–2 (74) Jed Wallace, 1–3 (81) Isaac Price, 2–3 (90) Sam Smith (Ryan Longman).

Varningar, Wrexham: Lewis Brunt, Sam Smith.

Nästa match:

WBA: Portsmouth FC, hemma, 23 augusti