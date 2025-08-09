WBA vann med 1–0 mot Blackburn

Isaac Price avgjorde för WBA

WBA utan insläppt mål

Målet i första halvleken blev matchens enda när WBA vann med 1–0 (1–0) hemma mot Blackburn i Championship.

WBA–Blackburn – mål för mål

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Blackburn med 2–0.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 6 april.

Lördag 16 augusti spelar WBA borta mot Wrexham 13.30 och Blackburn mot Birmingham hemma 16.00.

WBA–Blackburn 1–0 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (15) Isaac Price.

Varningar, WBA: Karlan Grant, Nat Phillips, Darnell Furlong.

Nästa match:

WBA: Wrexham AFC, borta, 16 augusti

Blackburn: Birmingham City, hemma, 16 augusti