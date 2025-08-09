Prenumerera

Logga in

Isaac Price målskytt när WBA sänkte Blackburn

  • Author image

    FotbollDirekt

    • Följ Fotbolldirekt på

    Google news

    • WBA vann med 1–0 mot Blackburn

    • Isaac Price avgjorde för WBA

    • WBA utan insläppt mål

    Målet i första halvleken blev matchens enda när WBA vann med 1–0 (1–0) hemma mot Blackburn i Championship.

    WBA–Blackburn – mål för mål

    Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Blackburn med 2–0.

    Lagen ställs mot varandra på nytt den 6 april.

    Lördag 16 augusti spelar WBA borta mot Wrexham 13.30 och Blackburn mot Birmingham hemma 16.00.

    WBA–Blackburn 1–0 (1–0)

    Championship

    Mål: 1–0 (15) Isaac Price.

    Varningar, WBA: Karlan Grant, Nat Phillips, Darnell Furlong.

    Nästa match:

    WBA: Wrexham AFC, borta, 16 augusti

    Blackburn: Birmingham City, hemma, 16 augusti

    Den här artikeln handlar om:

    Dela artikel:

    Senaste Nytt