Isaac Price målskytt när WBA sänkte Blackburn
- WBA vann med 1–0 mot Blackburn
- Isaac Price avgjorde för WBA
- WBA utan insläppt mål
Målet i första halvleken blev matchens enda när WBA vann med 1–0 (1–0) hemma mot Blackburn i Championship.
WBA–Blackburn – mål för mål
Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Blackburn med 2–0.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 6 april.
Lördag 16 augusti spelar WBA borta mot Wrexham 13.30 och Blackburn mot Birmingham hemma 16.00.
WBA–Blackburn 1–0 (1–0)
Championship
Mål: 1–0 (15) Isaac Price.
Varningar, WBA: Karlan Grant, Nat Phillips, Darnell Furlong.
Nästa match:
WBA: Wrexham AFC, borta, 16 augusti
Blackburn: Birmingham City, hemma, 16 augusti
