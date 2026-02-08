Ismaila Sarr matchhjälte för Crystal Palace mot Brighton
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Crystal Palace segrade – 1–0 mot Brighton
- Ismaila Sarr matchvinnare för Crystal Palace
- Crystal Palaces starka defensiv briljerade
Crystal Palace vann med 1–0 (0–0) borta mot Brighton i Premier League. Ismaila Sarr gjorde matchens enda mål i andra halvleken.
Det här var nionde gången den här säsongen som Crystal Palaces målvakter höll nollan.
Burnley nästa för Crystal Palace
Brighton har tre oavgjorda och två förluster och 4–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Crystal Palace har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–6 i målskillnad.
I nästa match möter Brighton Aston Villa borta och Crystal Palace möter Burnley hemma. Båda matcherna spelas onsdag 11 februari 20.30.
Brighton–Crystal Palace 0–1 (0–0)
Premier League, The American Express Community Stadium
Mål: 0–1 (61) Ismaila Sarr.
Varningar, Brighton: Diego Gomez. Crystal Palace: Will Hughes, Daniel Munoz, Joergen Strand Larsen.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Brighton: 0-3-2
Crystal Palace: 1-2-2
Nästa match:
Brighton: Aston Villa, borta, 11 februari 20.30
Crystal Palace: Burnley FC, hemma, 11 februari 20.30
Den här artikeln handlar om: