Issa Soumares mål gav poäng för Le Havre mot Lorient

Oavgjort mellan Le Havre och Lorient

Issa Soumare kvitterade i 47:e minuten

Le Havre nu 15:e, Lorient på 17:e plats

Lorients Tosin Aiyegun gjorde 1–0 i första halvlek borta mot Le Havre i Ligue 1 herr. I andra halvlek kvitterade Le Havre genom Issa Soumare efter 47 minuters spel. Inget av lagen lyckades göra fler mål, och matchen slutade 1–1.

Le Havre–Lorient – mål för mål

Lorient tog ledningen i 21:a minuten, genom Tosin Aiyegun. Direkt efter pausen gjorde Issa Soumare mål framspelad av Gautier Lloris och kvitterade för Le Havre. 1–1-målet blev matchens sista.

Både Le Havre och Lorient har nu fyra poäng efter fem spelade matcher.

Lagen spelar mot varandra igen den 16 maj på Stade Yves Allainmat-Le Moustoir.

Nästa motstånd för Le Havre är Metz. Lagen möts söndag 28 september 17.15 på Stade Saint Symphorien.

Le Havre–Lorient 1–1 (0–1)

Ligue 1 herr, Stade Oceane

Mål: 0–1 (21) Tosin Aiyegun, 1–1 (47) Issa Soumare (Gautier Lloris).

Varningar, Le Havre: Arouna Sangante, Ally Samatta, Ayumu Seko. Lorient: Laurent Abergel, Montassar Talbi, Bamo Meite, Bamba Mohamed, Arthur Avom Ebong, Abdoulaye Faye.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Le Havre: 1-1-3

Lorient: 1-1-3

Nästa match:

Le Havre: Metz, borta, 28 september