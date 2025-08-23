Issahaku Fatawu gjorde avgörande målet för Leicester mot Charlton
- Leicester vann med 1–0 mot Charlton
- Issahaku Fatawu avgjorde för Leicester
- Charlton nu 14:e, Leicester på sjunde plats
Leicester vann med 1–0 på bortaplan mot Charlton i Championship. Issahaku Fatawu gjorde matchens enda mål i andra halvleken.
Birmingham nästa för Leicester
Det här var Leicesters andra uddamålsseger.
Charlton ligger på 14:e plats i tabellen efter matchen, medan Leicester ligger på sjunde plats.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 31 januari på King Power Stadium.
Nästa motstånd för Leicester är Birmingham. Lagen möts fredag 29 augusti 21.00 på King Power Stadium.
Charlton–Leicester 0–1 (0–0)
Championship, The Valley
Mål: 0–1 (48) Issahaku Fatawu.
Varningar, Charlton: Lloyd Jones, Conor Coventry. Leicester: Jordan Ayew.
Nästa match:
Leicester: Birmingham City, hemma, 29 augusti
