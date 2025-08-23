Issahaku Fatawu gjorde avgörande målet för Leicester mot Charlton

Leicester vann med 1–0 mot Charlton

Issahaku Fatawu avgjorde för Leicester

Charlton nu 14:e, Leicester på sjunde plats

Leicester vann med 1–0 på bortaplan mot Charlton i Championship. Issahaku Fatawu gjorde matchens enda mål i andra halvleken.

Birmingham nästa för Leicester

Det här var Leicesters andra uddamålsseger.

Charlton ligger på 14:e plats i tabellen efter matchen, medan Leicester ligger på sjunde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 31 januari på King Power Stadium.

Nästa motstånd för Leicester är Birmingham. Lagen möts fredag 29 augusti 21.00 på King Power Stadium.

Charlton–Leicester 0–1 (0–0)

Championship, The Valley

Mål: 0–1 (48) Issahaku Fatawu.

Varningar, Charlton: Lloyd Jones, Conor Coventry. Leicester: Jordan Ayew.

Nästa match:

Leicester: Birmingham City, hemma, 29 augusti