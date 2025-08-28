Istanbul Basaksehir förlorade mot Uni Craiova i Conference League Play off herr

Seger för Uni Craiova med 5–2 totalt

Stefan Baiaram matchvinnare för Uni Craiova

Andra raka segern för Uni Craiova

Istanbul Basaksehir lyckades inte besegra Uni Craiova på bortaplan i andra matchen i Conference League Play off herr. Matchen slutade 3–1 till Uni Craiova, vilket betyder att Uni Craiova står som segrare med totala resultatet 5–2.

Uni Craiova–Istanbul Basaksehir – mål för mål

Istanbul Basaksehir fick en bra start på matchen. Davie Selke slog till, redan i sjunde minuten.

Uni Craiova kvitterade till 1–1 tidigt i matchen, genom Alexandru Cicaldau, i nionde minuten.

Uni Craiova tog också ledningen i 27:e minuten, när Stefan Baiaram fick träff. Och med nio minuter kvar att spela ökade Uni Craiova ledningen genom Steven Nsimba. Nsimba fullbordade därmed Uni Craiovas vändning.

Uni Craiova–Istanbul Basaksehir 3–1 (2–1), 5–2 totalt

Conference League Play off herr, Stadionul Ion Oblemenco

Mål: 0–1 (7) Davie Selke, 1–1 (9) Alexandru Cicaldau, 2–1 (27) Stefan Baiaram, 3–1 (81) Steven Nsimba.

Varningar, Istanbul Basaksehir: Jerome Opoku, Christopher Operi.