Uni Craiova vann med 2–1 mot Istanbul Basaksehir

Carlos Mora avgjorde för Uni Craiova

Festy Ebosele målskytt för Istanbul Basaksehir

Istanbul Basaksehir kunde inte rå på Uni Craiova i första mötet lagen emellan i Conference League Play off herr. Uni Craiova vann på bortaplan med 2–1 (1–0). På torsdag 28 augusti spelas returen på Stadionul Ion Oblemenco.

Istanbul Basaksehir–Uni Craiova – mål för mål

Uni Craiova tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Alexandru Cicaldau. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Carlos Mora och ökade ledningen för Uni Craiova.

Reduceringen till 1–2 kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela, när Festy Ebosele slog till och gjorde mål för Istanbul Basaksehir. Men mer än så orkade Istanbul Basaksehir inte med.

Istanbul Basaksehir–Uni Craiova 1–2 (0–1)

Conference League Play off herr

Mål: 0–1 (45) Alexandru Cicaldau, 0–2 (61) Carlos Mora, 1–2 (87) Festy Ebosele.

Varningar, Istanbul Basaksehir: Berat Ozdemir, Muhammed Sengezer. Uni Craiova: Nicusor Bancu, Alexandru Cicaldau, Oleksandr Romanchuk, Silviu Lung.