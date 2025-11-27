Ivica Vidovic målskytt – men Celje föll

Seger för Sigma Olomouc med 2–1 mot Celje

Ahmad Ghali tvåmålsskytt för Sigma Olomouc

Andra raka segern för Sigma Olomouc

Celje blev besegrade av Sigma Olomouc borta i Conference League herr, där matchen på torsdagen slutade 2–1 (2–1).

Lincoln nästa för Sigma Olomouc

Ahmad Ghali slog till redan i åttonde minuten och gav Sigma Olomouc ledningen.

Celje kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimmes spel genom Ivica Vidovic.

Sigma Olomouc tog ledningen i slutet av första halvleken återigen genom Ahmad Ghali. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Sigma Olomouc med 2–1.

För Sigma Olomouc gör resultatet att laget nu ligger på 14:e plats i tabellen medan Celje är på tredje plats.

Nästa motstånd för Celje är Rijeka. Lagen möts torsdag 11 december 21.00 på Stadion HNK Rijeka.

Sigma Olomouc–Celje 2–1 (2–1)

Conference League herr, Andruv Stadion

Mål: 1–0 (8) Ahmad Ghali, 1–1 (29) Ivica Vidovic, 2–1 (42) Ahmad Ghali.

Varningar, Sigma Olomouc: Radim Breite, Michal Beran. Celje: Darko Hrka, Vitali Lisakovich.

Nästa match:

Celje: HNK Rijeka, borta, 11 december