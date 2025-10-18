Jabir Ali matchhjälte när Östersunds FK sänkte Brage
- Seger för Östersunds FK med 1–0 mot Brage
- Jabir Ali matchvinnare för Östersunds FK
- Sjätte förlusten i följd för Brage
Målet i andra halvleken blev matchavgörande. Östersunds FK vann med 1–0 (0–0) hemma mot Brage i Superettan.
I och med detta har Brage sex förluster i rad.
Östersunds FK–Brage – mål för mål
Östersunds FK har tre segrar och två förluster och 7–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brage har fem förluster och 6–12 i målskillnad. Det här var Östersunds FK:s fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Brages sjunde uddamålsförlust.
Med tre omgångar kvar är Östersunds FK på elfte plats i tabellen medan Brage är på tionde plats.
Lagens första möte för säsongen vann Östersunds FK med 2–0.
Östersunds FK möter Oddevold i nästa match borta lördag 25 oktober 15.00. Brage möter samma dag Helsingborg hemma.
Östersunds FK–Brage 1–0 (0–0)
Superettan, Jämtkraft Arena
Mål: 1–0 (69) Jabir Ali.
Varningar, Östersunds FK: Ezeg Yossief Worke.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Östersunds FK: 3-0-2
Brage: 0-0-5
Nästa match:
Östersunds FK: IK Oddevold, borta, 25 oktober
Brage: Helsingborgs IF, hemma, 25 oktober
