Jabir Ali matchhjälte när Östersunds FK sänkte Brage

Seger för Östersunds FK med 1–0 mot Brage

Jabir Ali matchvinnare för Östersunds FK

Sjätte förlusten i följd för Brage

Målet i andra halvleken blev matchavgörande. Östersunds FK vann med 1–0 (0–0) hemma mot Brage i Superettan.

I och med detta har Brage sex förluster i rad.

Östersunds FK–Brage – mål för mål

Östersunds FK har tre segrar och två förluster och 7–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brage har fem förluster och 6–12 i målskillnad. Det här var Östersunds FK:s fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Brages sjunde uddamålsförlust.

Med tre omgångar kvar är Östersunds FK på elfte plats i tabellen medan Brage är på tionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Östersunds FK med 2–0.

Östersunds FK möter Oddevold i nästa match borta lördag 25 oktober 15.00. Brage möter samma dag Helsingborg hemma.

Östersunds FK–Brage 1–0 (0–0)

Superettan, Jämtkraft Arena

Mål: 1–0 (69) Jabir Ali.

Varningar, Östersunds FK: Ezeg Yossief Worke.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Östersunds FK: 3-0-2

Brage: 0-0-5

Nästa match:

Östersunds FK: IK Oddevold, borta, 25 oktober

Brage: Helsingborgs IF, hemma, 25 oktober