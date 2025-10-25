Jack Clarke avgjorde när Ipswich sänkte WBA
- Seger för Ipswich med 1–0 mot WBA
- Jack Clarke matchvinnare för Ipswich
- Andra raka nederlaget för WBA
Målet i andra halvleken blev matchens enda. Ipswich vann med 1–0 (0–0) hemma mot WBA i Championship.
Ipswich–WBA – mål för mål
Ipswich har två segrar, en oavgjord och två förluster och 6–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan WBA har två vinster och tre förluster och 4–7 i målskillnad. Det här var Ipswichs andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också WBA:s fjärde uddamålsförlust.
Den 25 april möts lagen återigen.
Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 1 november. Då möter Ipswich Queens Park Rangers 16.00. WBA tar sig an Sheffield Wednesday hemma 13.30.
Ipswich–WBA 1–0 (0–0)
Championship, Portman Road Stadium
Mål: 1–0 (83) Jack Clarke.
Varningar, Ipswich: George Hirst. WBA: Chris Mepham.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Ipswich: 2-1-2
WBA: 2-0-3
Nästa match:
Ipswich: Queens Park Rangers FC, borta, 1 november
WBA: Sheffield Wednesday, hemma, 1 november
