Jack Clarke avgjorde när Ipswich sänkte WBA

Seger för Ipswich med 1–0 mot WBA

Jack Clarke matchvinnare för Ipswich

Andra raka nederlaget för WBA

Målet i andra halvleken blev matchens enda. Ipswich vann med 1–0 (0–0) hemma mot WBA i Championship.

Ipswich–WBA – mål för mål

Ipswich har två segrar, en oavgjord och två förluster och 6–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan WBA har två vinster och tre förluster och 4–7 i målskillnad. Det här var Ipswichs andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också WBA:s fjärde uddamålsförlust.

Den 25 april möts lagen återigen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 1 november. Då möter Ipswich Queens Park Rangers 16.00. WBA tar sig an Sheffield Wednesday hemma 13.30.

Ipswich–WBA 1–0 (0–0)

Championship, Portman Road Stadium

Mål: 1–0 (83) Jack Clarke.

Varningar, Ipswich: George Hirst. WBA: Chris Mepham.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ipswich: 2-1-2

WBA: 2-0-3

Nästa match:

Ipswich: Queens Park Rangers FC, borta, 1 november

WBA: Sheffield Wednesday, hemma, 1 november