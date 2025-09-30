Jack Clarke poängräddare för Ipswich mot Bristol C

Kryss mellan Bristol C och Ipswich

Jack Clarke kvitterade i 52:a minuten

Bristol C nu fjärde, Ipswich på 13:e plats

Bristol C:s Rob Atkinson gjorde 1–0 i första halvlek hemma mot Ipswich i Championship. I andra halvlek jobbade sig Ipswich in i matchen, och kvitterade genom Jack Clarke i 52:a minuten. Några fler mål blev det inte, och matchen slutade 1–1.

Bristol C–Ipswich – mål för mål

Bristol C gjorde första målet. Rob Atkinson slog till, redan i 18:e minuten. Direkt efter pausen slog Jack Clarke till på straff och kvitterade för Ipswich. Det blev också matchens sista mål.

Bristol C har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 9–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ipswich har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 10–5 i målskillnad. Det här var Bristol C:s fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Ipswich ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Bristol C är på fjärde plats. Ett fint lyft för Ipswich som låg på 20:e plats så sent som den 11 september.

Den 20 januari spelar lagen mot varandra på nytt, på Portman Road Stadium.

I nästa omgång har Bristol C Queens Park Rangers hemma, lördag 4 oktober 16.00. Ipswich spelar hemma mot Norwich City söndag 5 oktober 13.00.

Bristol C–Ipswich 1–1 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (18) Rob Atkinson, 1–1 (52) Jack Clarke.

Varningar, Bristol C: Zak Vyner, Anis Mehmeti, Ross McCrorie. Ipswich: Leif Davis, Azor Matusiwa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bristol C: 2-2-1

Ipswich: 2-2-1

Nästa match:

Bristol C: Queens Park Rangers FC, hemma, 4 oktober

Ipswich: Norwich City FC, hemma, 5 oktober