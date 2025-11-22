Jack Hinshelwood och Danny Welbeck målskyttar när Brighton vände mot Brentford

Seger för Brighton med 2–1 mot Brentford

Jack Hinshelwood avgjorde för Brighton

Femte segern för Brighton

I halvtid var Brentford i ledningen med 1–0 på American Express Community Stadium. Men Brighton vände – och vann. Till slut blev det 2–1 i matchen i Premier League. Matchhjälte blev Jack Hinshelwood, som gjorde det avgörande målet med bara 5 minuter kvar av matchen.

Brighton–Brentford – mål för mål

Igor Thiago gav Brentford ledningen efter en knapp halvtimme på straff.

Det dröjde till den 71:a minuten innan Danny Welbeck kvitterade för Brighton.

Jack Hinshelwood såg med sex minuter kvar att spela till att Brighton avgjorde matchen. Hinshelwood fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var Brightons tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Brentfords tredje uddamålsförlust.

Brightons nya tabellposition är femte plats medan Brentford är på tolfte plats. Ett fint lyft i tabellen för Brighton som så sent som den 31 oktober låg på 13:e plats.

Brighton tar sig an Nottingham Forest i nästa match borta söndag 30 november 15.05. Brentford möter Burnley hemma lördag 29 november 16.00.

Brighton–Brentford 2–1 (0–1)

Premier League, American Express Community Stadium

Mål: 0–1 (29) Igor Thiago, 1–1 (71) Danny Welbeck, 2–1 (84) Jack Hinshelwood.

Varningar, Brighton: Bart Verbruggen, Diego Gomez, Brajan Gruda, Olivier Boscagli. Brentford: Vitaly Janelt, Dango Ouattara.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brighton: 3-1-1

Brentford: 3-0-2

Nästa match:

Brighton: Nottingham Forest FC, borta, 30 november

Brentford: Burnley FC, hemma, 29 november