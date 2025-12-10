Jaden Philogene matchhjälte för Ipswich mot Stoke City
- Ipswich-seger med 1–0 mot Stoke City
- Jaden Philogene matchvinnare för Ipswich
- Andra raka segern för Ipswich
Ipswich vann med 1–0 (1–0) hemma mot Stoke City i Championship. Matchens enda mål kom i första halvleken genom Jaden Philogene.
Det här var sjätte gången den här säsongen som Ipswich höll nollan.
Ipswich–Stoke City – mål för mål
Ipswich har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 8–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Stoke City har en vinst och fyra förluster och 5–9 i målskillnad.
Lagen möts på nytt den 10 mars.
Ipswich tar sig an Leicester i nästa match borta lördag 13 december 16.00. Stoke City möter samma dag 13.30 Swansea City hemma.
Ipswich–Stoke City 1–0 (1–0)
Championship, Portman Road Stadium
Mål: 1–0 (2) Jaden Philogene.
Varningar, Ipswich: Azor Matusiwa. Stoke City: Maksym Talovierov.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Ipswich: 3-1-1
Stoke City: 1-0-4
Nästa match:
Ipswich: Leicester City FC, borta, 13 december 16.00
Stoke City: Swansea City FC, hemma, 13 december 13.30
