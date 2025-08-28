Jagiellonia vinnare mot Dinamo Tirana i Conference League Play off herr
Jagiellonia vann mot Dinamo Tirana i Conference League Play off herr. Det stod klart efter andra matchen, på bortaplan på torsdagen. Matchen slutade 1–1, vilket betyder att Jagiellonia står som segrare med totala resultatet 4–1.
Dinamo Tirana–Jagiellonia – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 68:e minuten innan Dejvi Bregu gav Dinamo Tirana ledningen.
Dimitris Rallis kvitterade för Jagiellonia i 79:e minuten. 1–1-målet blev matchens sista.
Dinamo Tirana–Jagiellonia 1–1 (0–0), 1–4 totalt
Conference League Play off herr
Mål: 1–0 (68) Dejvi Bregu, 1–1 (79) Dimitris Rallis.
