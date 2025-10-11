Jakob Bäckström och William Videhult målskyttar när Sollentuna FK vände mot Assyriska

Sollentuna FK vann med 2–1 mot Assyriska

William Videhult avgjorde för Sollentuna FK

Andra raka nederlaget för Assyriska

I halvtid var Assyriska i ledningen med 1–0 på Sollentunavallen. Men Sollentuna FK vände – och vann. Till slut blev det 2–1 i matchen i Ettan norra herr.

– En bra vinst från hela teamet. En styrka att vända, kommenterade Sollentuna FK:s sportchef Poja Naderi.

Segermålet för Sollentuna FK stod William Videhult för efter 68 minuter.

Sollentuna FK–Assyriska – mål för mål

Lucas Shlimon gav Assyriska ledningen i 32:a minuten på straff. Direkt efter pausen slog Jakob Bäckström till och kvitterade för Sollentuna FK.

Sollentuna FK gjorde också 2–1 i 68:e minuten när William Videhult slog till på straff. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var Sollentuna FK:s åttonde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Assyriskas sjunde uddamålsförlust.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Senast blev det oavgjort och före det vann vann Assyriska FF.

Nästa motstånd för Sollentuna FK är IF Karlstad. Lagen möts lördag 18 oktober 16.00 på Sola Arena. Assyriska tar sig an Stocksund hemma fredag 17 oktober 19.00.

Sollentuna FK–Assyriska 2–1 (0–1)

Ettan norra herr, Sollentunavallen

Mål: 0–1 (32) Lucas Shlimon, 1–1 (49) Jakob Bäckström, 2–1 (68) William Videhult.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sollentuna FK: 2-1-2

Assyriska: 2-0-3

Nästa match:

Sollentuna FK: IF Karlstad Fotboll, borta, 18 oktober

Assyriska: IFK Stocksund, hemma, 17 oktober