Jamie Donley gjorde avgörande målet för Oxford United mot Blackburn

Oxford United-seger med 1–0 mot Blackburn

Jamie Donley matchvinnare för Oxford United

Tredje raka segern för Oxford United

Oxford United vann med 1–0 på hemmaplan mot Blackburn i Championship. Jamie Donley gjorde matchens enda mål i första halvleken.

Oxford United höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.

Charlton nästa för Oxford United

Oxford United har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 7–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Blackburn har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–7 i målskillnad.

Oxford Uniteds nya tabellposition är 22:a plats medan Blackburn är på 20:e plats.

I nästa match, lördag 14 mars möter Oxford United Charlton hemma på Kassam Stadium 13.30 medan Blackburn spelar borta mot Millwall 16.00.

Oxford United–Blackburn 1–0 (1–0)

Championship, Kassam Stadium

Mål: 1–0 (34) Jamie Donley.

Varningar, Blackburn: Hayden Carter, Sean Mcloughlin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Oxford United: 3-1-1

Blackburn: 1-1-3

Nästa match:

Oxford United: Charlton Athletic, hemma, 14 mars 13.30

Blackburn: Millwall FC, borta, 14 mars 16.00