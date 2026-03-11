Jamie Donley gjorde avgörande målet för Oxford United mot Blackburn
- Oxford United-seger med 1–0 mot Blackburn
- Jamie Donley matchvinnare för Oxford United
- Tredje raka segern för Oxford United
Oxford United vann med 1–0 på hemmaplan mot Blackburn i Championship. Jamie Donley gjorde matchens enda mål i första halvleken.
Oxford United höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.
Charlton nästa för Oxford United
Oxford United har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 7–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Blackburn har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–7 i målskillnad.
Oxford Uniteds nya tabellposition är 22:a plats medan Blackburn är på 20:e plats.
I nästa match, lördag 14 mars möter Oxford United Charlton hemma på Kassam Stadium 13.30 medan Blackburn spelar borta mot Millwall 16.00.
Oxford United–Blackburn 1–0 (1–0)
Championship, Kassam Stadium
Mål: 1–0 (34) Jamie Donley.
Varningar, Blackburn: Hayden Carter, Sean Mcloughlin.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Oxford United: 3-1-1
Blackburn: 1-1-3
Nästa match:
Oxford United: Charlton Athletic, hemma, 14 mars 13.30
Blackburn: Millwall FC, borta, 14 mars 16.00
