Janis Antiste enda målskytt när Rapid Wien föll

Rakow segrade – 4–1 mot Rapid Wien

Rakows Mohamed Lamine Diaby tremålsskytt

Fjärde raka förlusten för Rapid Wien

Rapid Wien fick se sig slaget i mötet med Rakow borta i Conference League herr, med 1–4 (0–2).

Mohamed Lamine Diaby tremålsskytt för Rakow

Jonatan Braut Brunes gav Rakow ledningen i 27:e minuten på straff.

Rakow gjorde också 2–0 strax före halvtidsvilan genom Mohamed Lamine Diaby.

Direkt efter pausen ökade Mohamed Lamine Diaby Rakows ledning assisterad av Mohamed Lamine Adriano.

I 53:e minuten nätade Mohamed Lamine Diaby och gjorde 4–0 och fullbordade därmed sitt hattrick.

I 75:e minuten reducerade Janis Antiste för Rapid Wien. Mer än så blev det dock inte för Rapid Wien.

Rapid Wien har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fyra spelade matcher. Rakow har åtta poäng.

Nästa motstånd för Rapid Wien är Omonia Nicosia. Lagen möts torsdag 11 december 21.00 på Allianz Stadion.

Rakow–Rapid Wien 4–1 (2–0)

Conference League herr, Zaglebiowski Park Sportowy

Mål: 1–0 (27) Jonatan Braut Brunes, 2–0 (40) Mohamed Lamine Diaby, 3–0 (51) Mohamed Lamine Diaby (Mohamed Lamine Adriano), 4–0 (53) Mohamed Lamine Diaby, 4–1 (75) Janis Antiste.

Varningar, Rakow: Patryk Makuch. Rapid Wien: Louis Schaub, Jannes Horn.

Nästa match:

Rapid Wien: Omonia Nicosia, hemma, 11 december