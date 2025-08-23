Jarell Quansahs mål räckte inte för Bayer Leverkusen

Hoffenheim segrade – 2–1 mot Bayer Leverkusen

Tim Lemperle avgjorde för Hoffenheim

Jarell Quansah ende målskytt för Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen förlorade på hemmaplan i Bundesliga mot Hoffenheim, med 1–2 (1–1).

Bayer Leverkusen–Hoffenheim – mål för mål

Bayer Leverkusen tog en tidig ledning. Jarell Quansah gjorde målet, redan i sjätte minuten.

Hoffenheim kvitterade till 1–1 i 25:e minuten, när Fisnik Asllani slog till. Direkt efter pausen ökade Tim Lemperle Hoffenheims ledning. Därmed hade Hoffenheim vänt matchen.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Bayer Leverkusen med 3–1.

Lagen möts på nytt på PreZero Arena den 17 januari.

Nästa motstånd för Bayer Leverkusen är Werder Bremen. Lagen möts lördag 30 augusti 15.30 på Weserstadion.

Bayer Leverkusen–Hoffenheim 1–2 (1–1)

Bundesliga, BayArena

Mål: 1–0 (6) Jarell Quansah, 1–1 (25) Fisnik Asllani, 1–2 (52) Tim Lemperle.

Varningar, Hoffenheim: Andrej Kramaric, Umut Tohumcu, Koki Machida, Leon Avdullahu.

Nästa match:

Bayer Leverkusen: Werder Bremen, borta, 30 augusti