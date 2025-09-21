Jayden Addai och Marc Kempf målskyttar när Como vände mot Fiorentina

Seger för Como med 2–1 mot Fiorentina

Jayden Addai matchvinnare för Como

Andra raka förlusten för Fiorentina

I halvtid var Fiorentina i ledningen med 1–0. Men Como vände – och vann. Till slut blev det 1–2 i matchen i Serie A. Stor matchhjälte blev Jayden Addai, med sitt 2–1-mål på övertid.

Cremonese nästa för Como

Fiorentina startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Rolando Mandragora slog till, redan i sjätte minuten. I 65:e minuten slog Marc Kempf till, på pass av Nico Paz och kvitterade för Como.

Det matchavgörande målet kom på stopptid, när Jayden Addai slog till och gjorde 1–2 för Como på pass av Nico Paz. Addai fullbordade därmed lagets vändning.

Fiorentina ligger på 17:e plats i tabellen efter matchen medan Como ligger på åttonde plats.

Den 15 februari möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Fiorentina är Pisa. Lagen möts söndag 28 september 15.00. Como tar sig an Cremonese hemma lördag 27 september 15.00.

Fiorentina–Como 1–2 (1–0)

Serie A

Mål: 1–0 (6) Rolando Mandragora, 1–1 (65) Marc Kempf (Nico Paz), 1–2 (90) Jayden Addai (Nico Paz).

Varningar, Fiorentina: Dodo, Luca Ranieri, Marin Pongracic, Simon Sohm. Como: Sergi Roberto, Marc Kempf, Mergim Vojvoda.

Nästa match:

Fiorentina: Pisa, borta, 28 september

Como: Cremonese, hemma, 27 september