Jeff Ekhator målskytt när Genoa föll

Roma-seger med 3–1 mot Genoa

Manu Kone matchvinnare för Roma

Genoas tredje raka förlust

Genoa räckte inte till mot Roma på bortaplan i Serie A. Matchen på måndagen slutade 3–1 (3–0) till Roma.

Atalanta nästa för Roma

Matias Soule öppnade målskyttet redan i 14:e minuten och gav Roma ledningen.

Roma gjorde också 2–0 i 19:e minuten när Manu Kone slog till efter förarbete från Evan Ferguson.

Roma ökade ledningen till 3–0 efter en dryg halvtimmes spel genom Evan Ferguson.

Reduceringen till 3–1 kom i matchens absoluta slutskede, med tre minuter kvar att spela när Jeff Ekhator slog till och gjorde mål för Genoa. Fler mål än så blev det inte för Genoa.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Roma med 5–5 och Genoa med 6–8 i målskillnad.

Det här betyder att Roma ligger på fjärde plats i tabellen och Genoa är på 17:e plats.

Den 8 mars möts lagen återigen, då på Stadio Luigi Ferraris.

Nästa motstånd för Genoa är Pisa. Lagen möts lördag 3 januari 15.00 på Stadio Luigi Ferraris.

Roma–Genoa 3–1 (3–0)

Serie A, Stadio Olimpico, Rome

Mål: 1–0 (14) Matias Soule, 2–0 (19) Manu Kone (Evan Ferguson), 3–0 (31) Evan Ferguson, 3–1 (87) Jeff Ekhator.

Varningar, Genoa: Morten Frendrup.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Roma: 2-0-3

Genoa: 2-0-3

Nästa match:

Genoa: Pisa, hemma, 3 januari 15.00