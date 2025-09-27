Jennifer Sjösten het när Älvsjö AIK besegrade Degerfors

Älvsjö AIK vann med 3–0 mot Degerfors

Älvsjö AIK:s femte seger på de senaste sex matcherna

Jennifer Sjösten med två mål för Älvsjö AIK

Älvsjö AIK vann på bortaplan mot Degerfors i division 1 mellersta dam. 0–3 (0–0) slutade matchen på lördagen.

– Återigen gör vi en bra match. Vi har två bollar på mållinjen men vi får inte in bollen. Spelet är bra på planen men vi behöver bli bättre i båda straffområdena, tyckte Degerfors tränare Thomas Bengtson, efter matchen.

Det betyder att Älvsjö AIK gick obesegrade från planen för sjunde matchen i följd.

Efter en mållös första halvlek tog Älvsjö AIK ledningen i andra halvleken och hemmalaget lyckades inte resa sig.

Jennifer Sjösten gjorde två och Naomi Schultze ett mål för Älvsjö AIK.

Med tre omgångar kvar är Degerfors på tionde plats i tabellen medan Älvsjö AIK är på fjärde plats.

Lördag 4 oktober möter Degerfors Lidköpings FK borta 15.00 och Älvsjö AIK möter Västerås SK hemma 13.00.