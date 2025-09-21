Jeremy Livolant poängräddare för Casa Pia – i 88:e minuten mot Famalicao

Oavgjort i mötet mellan Casa Pia och Famalicao

Jeremy Livolant kvitterade i 88:e minuten

Casa Pia nu elfte, Famalicao på sjätte plats

Casa Pia såg ut att gå mot förlust i söndagens match mot Famalicao i Primeira Liga herr. Bortalaget ledde med 0–1 i slutet av matchen. Men i 88:e minuten slog Jeremy Livolant till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Casa Pia.

Casa Pia–Famalicao – mål för mål

Första halvlek blev mållös, men direkt efter pausen slog Leo Realpe till framspelad av Gil Dias och gav Famalicao ledningen.

Kvitteringen kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela, när Jeremy Livolant slog till och gjorde mål på straff för Casa Pia. 1–1-målet blev matchens sista.

För Famalicao gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Casa Pia är på elfte plats.

Den 22 februari möts lagen återigen.

I nästa omgång har Casa Pia Moreirense borta på Parque Joaquim de Almeida Freitas, lördag 27 september 16.30. Famalicao spelar hemma mot Rio Ave söndag 28 september 21.30.

Casa Pia–Famalicao 1–1 (0–0)

Primeira Liga herr

Mål: 0–1 (47) Leo Realpe (Gil Dias), 1–1 (88) Jeremy Livolant.

Varningar, Casa Pia: David Sousa. Famalicao: Justin De Haas, Leo Realpe.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Casa Pia: 2-1-2

Famalicao: 2-2-1

Nästa match:

Casa Pia: Moreirense, borta, 27 september

Famalicao: Rio Ave, hemma, 28 september