Jesper Jonasson Westermark räddade poäng när Varberg kryssade mot Örebro

Örebro och Varberg kryssade

Jesper Jonasson Westermark kvitterade i 58:e minuten

Örebro nu 15:e, Varberg på femte plats

I halvtid ledde Örebro matchen på hemmaplan i Superettan mot Varberg med 1–0, efter mål av Ahmed Yasin. Men i andra halvlek jobbade sig Varberg in i matchen, och kvitterade genom Jesper Jonasson Westermark med 32 minuter kvar av matchen. Matchen slutade 1–1.

Det betyder att Varberg gick obesegrade från planen för sjätte matchen i följd.

Örebro–Varberg – mål för mål

Örebro gjorde första målet. Ahmed Yasin slog till, redan i tolfte minuten. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Jesper Jonasson Westermark och kvitterade för Varberg. 1–1-målet blev matchens sista.

Örebro har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 10–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Varberg har tre vinster och två oavgjorda och 11–7 i målskillnad. Det här var Örebros nionde oavgjorda match den här säsongen.

Örebro stannar därmed på 15:e plats och Varberg på femte plats, i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Varbergs BoIS med 2–1.

Nästa motstånd för Örebro är Kalmar. Lagen möts tisdag 30 september 19.00 på Guldfågeln Arena. Varberg tar sig an Oddevold hemma söndag 28 september 13.00.

Örebro–Varberg 1–1 (1–0)

Superettan, Behrn Arena

Mål: 1–0 (12) Ahmed Yasin, 1–1 (58) Jesper Jonasson Westermark.

Varningar, Örebro: Ahmed Yasin, John Stenberg. Varberg: Niklas Dahlström, Emil Hellman, Nuurdin Ali Mohudin, Jesper Jonasson Westermark.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Örebro: 2-2-1

Varberg: 3-2-0

Nästa match:

Örebro: Kalmar FF, borta, 30 september

Varberg: IK Oddevold, hemma, 28 september