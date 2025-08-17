Jesus Ramirez mål gav poäng för Nacional mot Rio Ave
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Oavgjort i mötet mellan Rio Ave och Nacional
- Jesus Ramirez kvitterade i 83:e minuten
- Arouca nästa för Rio Ave
Rio Aves Clayton gjorde 1–0 i första halvlek hemma mot Nacional i Primeira Liga herr. I andra halvlek kvitterade Nacional genom Jesus Ramirez med 7 minuter kvar av matchen. Inget av lagen lyckades göra fler mål, och matchen slutade 1–1.
Rio Ave–Nacional – mål för mål
Rio Ave startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Clayton slog till, redan i 13:e minuten. Med sju minuter kvar att spela kvitterade Nacional genom Jesus Ramirez. 1–1-målet blev matchens sista.
Det blev delad pott, 3–3, senast lagen möttes på Estadio da Madeira.
Den 25 januari spelar lagen mot varandra på nytt.
Lördag 23 augusti möter Rio Ave Arouca borta 21.30 och Nacional möter Sporting Lissabon hemma 19.00.
Rio Ave–Nacional 1–1 (1–0)
Primeira Liga herr, Estádio dos Arcos
Mål: 1–0 (13) Clayton, 1–1 (83) Jesus Ramirez.
Varningar, Rio Ave: Joao Novais, Andre Luiz. Nacional: Ulisses, Matheus Dias, Filipe Soares.
Nästa match:
Rio Ave: Arouca, borta, 23 augusti
Nacional: Sporting Lissabon, hemma, 23 augusti
Den här artikeln handlar om: