Oavgjort i mötet mellan Rio Ave och Nacional

Jesus Ramirez kvitterade i 83:e minuten

Arouca nästa för Rio Ave

Rio Aves Clayton gjorde 1–0 i första halvlek hemma mot Nacional i Primeira Liga herr. I andra halvlek kvitterade Nacional genom Jesus Ramirez med 7 minuter kvar av matchen. Inget av lagen lyckades göra fler mål, och matchen slutade 1–1.

Rio Ave–Nacional – mål för mål

Rio Ave startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Clayton slog till, redan i 13:e minuten. Med sju minuter kvar att spela kvitterade Nacional genom Jesus Ramirez. 1–1-målet blev matchens sista.

Det blev delad pott, 3–3, senast lagen möttes på Estadio da Madeira.

Den 25 januari spelar lagen mot varandra på nytt.

Lördag 23 augusti möter Rio Ave Arouca borta 21.30 och Nacional möter Sporting Lissabon hemma 19.00.

Rio Ave–Nacional 1–1 (1–0)

Primeira Liga herr, Estádio dos Arcos

Mål: 1–0 (13) Clayton, 1–1 (83) Jesus Ramirez.

Varningar, Rio Ave: Joao Novais, Andre Luiz. Nacional: Ulisses, Matheus Dias, Filipe Soares.

Nästa match:

Rio Ave: Arouca, borta, 23 augusti

Nacional: Sporting Lissabon, hemma, 23 augusti