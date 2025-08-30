Joao Neves fixade segern för PSG i matchen mot Toulouse

PSG vann med 6–3 mot Toulouse

Ousmane Dembele avgjorde för PSG

Det blev ett hattrick för PSG:s Joao Neves i matchen mot Toulouse i Ligue 1 herr. PSG vann på bortaplan med 6–3 (4–1).

Gästerna PSG startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Joao Neves gjorde målet, redan i sjunde minuten.

Laget ökade ledningen till 0–2 tidigt i matchen, genom Bradley Barcola, i nionde minuten.

Bara fem minuter senare var det Joao Neves som såg till att PSG ökade ledningen på nytt, till 0–3.

PSG ökade ledningen till 0–4 efter en dryg halvtimmes spel, genom Ousmane Dembele på straff.

I 37:e minuten slog Charlie Cresswell till, och reducerade åt Toulouse. Direkt efter pausen ökade Ousmane Dembele PSG:s ledning på straff.

Joao Neves ökade PSG:s ledning som med målet fullbordade sitt hattrick med knappa kvarten kvar.

Reduceringen till 2–6 kom i slutminuterna, med en minut kvar att spela, när Yann Gboho slog till och gjorde mål för Toulouse framspelad av Aron Donnum.

Toulouse reducerade igen i 90:e minuten genom Alexis Vossah på pass av Santiago Hidalgo.

För Toulouse gör resultatet att laget nu ligger på sjätte plats i tabellen, medan PSG är på första plats.

Den 5 april möts lagen återigen, då på Parc des Princes.

Toulouse möter Lille i nästa match borta söndag 14 september 15.00. PSG möter samma dag Lens hemma.

Toulouse–PSG 3–6 (1–4)

Ligue 1 herr, Stadium de Toulouse

Mål: 0–1 (7) Joao Neves, 0–2 (9) Bradley Barcola, 0–3 (14) Joao Neves, 0–4 (31) Ousmane Dembele, 1–4 (37) Charlie Cresswell, 1–5 (51) Ousmane Dembele, 1–6 (78) Joao Neves, 2–6 (89) Yann Gboho (Aron Donnum), 3–6 (90) Alexis Vossah (Santiago Hidalgo).

Varningar, Toulouse: Aron Donnum.

Nästa match:

Toulouse: LOSC Lille, borta, 14 september

PSG: Lens, hemma, 14 september