Åtvidaberg sänkte Jönköping – Hedström matchhjälte

Åtvidaberg-seger med 1–0 mot Jönköping

Joel Hedström matchvinnare för Åtvidaberg

Åtvidaberg nu femte, Jönköping på 13:e plats

Målet i första halvleken blev matchavgörande när Åtvidaberg vann med 1–0 (1–0) hemma mot Jönköping i Ettan södra herr.

– Mycket energi och känslor så här direkt efter matchen. En match vi har jobbat extremt mycket inför där vi följer matchplanen till punkt och pricka. Jag är väldigt glad och stolt över hur spelarna tacklar denna match. Målet är ren klass hela vägen, kryddat med en riktig häxpipa utav Joel som haft en tuff försäsong. Kul för honom, kommenterade Åtvidabergs tränare Dennis Bilanovic.

Åtvidaberg–Jönköping – mål för mål

För tabellens utseende betyder det här att Åtvidaberg ligger på femte plats medan Jönköping är på 13:e plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 16 september på Stadsparksvallen.

Nästa motstånd för Åtvidaberg är Lunds BK. Lagen möts lördag 11 april 16.00 på Klostergårdens IP. Jönköping tar sig an Utsikten hemma söndag 12 april 16.00.

Åtvidaberg–Jönköping 1–0 (1–0)

Ettan södra herr, Kopparvallen

Mål: 1–0 (9) Joel Hedström.

