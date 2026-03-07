Joel Roca räddade poäng på övertid mot Levante

Oavgjort mellan Levante och Girona

Joel Roca kvitterade på övertid

Rayo Vallecano blir nästa motstånd för Levante

Det såg ut att bli förlust för Girona mot Levante på lördagen i La Liga på Estadio Ciudad de Valencia. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men på övertid slog Joel Roca till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Girona.

Levante–Girona – mål för mål

Efter pausen slog Carlos Espi till efter pass från Victor Garcia och gav Levante ledningen. I den 60:e minuten fick Levante Jon Olasagasti utvisad. Kvitteringen kom på övertid när Joel Roca slog till och gjorde mål för Girona. 1–1-målet blev matchens sista.

När lagen möttes senast vann Levante med 4–0.

Nästa motstånd för Girona är Atlethic Bilbao. Lagen möts lördag 14 mars 14.00 på Estadi Municipal de Montilivi.

Levante–Girona 1–1 (0–0)

La Liga, Estadio Ciudad de Valencia

Mål: 1–0 (51) Carlos Espi (Victor Garcia), 1–1 (90) Joel Roca.

Varningar, Levante: Manuel Sanchez, Adrian De La Fuente. Girona: Vitor Reis, Hugo Rincon.

Utvisningar, Levante: Jon Olasagasti.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Levante: 1-1-3

Girona: 1-3-1

Nästa match:

Girona: Athletic Bilbao, hemma, 14 mars 14.00