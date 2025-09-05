Johan Persson Åhstedt målskytt när Hässleholms IF sänkte Lunds BK

Hässleholms IF segrade – 1–0 mot Lunds BK

Hässleholms IF:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Johan Persson Åhstedt avgjorde för Hässleholms IF

Målet i första halvleken blev matchens enda när Hässleholms IF vann med 1–0 (1–0) hemma mot Lunds BK i Ettan södra herr.

Det här innebär att Hässleholms IF nu har fyra segrar i följd i Ettan södra herr.

Ljungskile nästa för Hässleholms IF

Hässleholms IF har fyra segrar och en förlust och 12–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Lunds BK har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–8 i målskillnad. Det här var Hässleholms IF:s femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Lunds BK:s fjärde uddamålsförlust.

Resultatet innebär att Hässleholms IF ligger kvar på fjärde plats och Lunds BK på femte plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Lunds BK med 1–0.

Hässleholms IF tar sig an Ljungskile i nästa match borta lördag 13 september 16.00. Lunds BK möter Jönköping hemma söndag 14 september 16.00.

Hässleholms IF–Lunds BK 1–0 (1–0)

Ettan södra herr, Österås IP

Mål: 1–0 (88) Johan Persson Åhstedt.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hässleholms IF: 4-0-1

Lunds BK: 1-1-3

Nästa match:

Hässleholms IF: Ljungskile SK, borta, 13 september

Lunds BK: Jönköpings Södra IF, hemma, 14 september