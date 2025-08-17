Jönköping besegrade Torslanda och toppar nu tabellen

Seger för Jönköping med 5–0 mot Torslanda

Jönköpings femte seger på de senaste sex matcherna

Linus Lyck tvåmålsskytt för Jönköping

Segern mot Torslanda på hemmaplan innebär att Jönköping nu är serieledare i Ettan södra herr, två poäng före Ljungskile. Jönköping vann med 5–0 (1–0). Torslanda ligger på nionde plats i tabellen.

Jönköping har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

Segern var Jönköpings femte på de senaste sex matcherna.

Jönköping fick en bra start på matchen. Linus Lyck gjorde målet, redan i tionde minuten. Direkt efter pausen ökade Linus Lyck Jönköpings ledning.

Anmar Kiwarkis ökade Jönköpings ledning i 76:e minuten.

Kristoffer Grauberg Lepik ökade Jönköpings ledning med knappa kvarten kvar.

Till slut kom också 5–0-målet genom Isak Ellbring i 90:e minuten.

När lagen möttes senast vann Torslanda IK med 2–0.

Nästa motstånd för Jönköping är Norrby. Lagen möts måndag 25 augusti 19.00 på Borås Arena.

Jönköping–Torslanda 5–0 (1–0)

Ettan södra herr, Stadsparksvallen

Mål: 1–0 (10) Linus Lyck, 2–0 (52) Linus Lyck, 3–0 (76) Anmar Kiwarkis, 4–0 (79) Kristoffer Grauberg Lepik, 5–0 (90) Isak Ellbring.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Jönköping: 4-1-0

Torslanda: 1-2-2

Nästa match:

Jönköping: Norrby IF, borta, 25 augusti