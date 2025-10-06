Jönköping ny serieledare efter 1–0 mot Skövde AIK

Jönköping vann med 1–0 mot Skövde AIK

Linus Lyck matchvinnare för Jönköping

Andra raka segern för Jönköping

Det blev 1–0 (0–0) hemma för Jönköping mot Skövde AIK i måndagens match. Därmed är laget serieledare i Ettan södra herr, en poäng före Ljungskile, efter 25 spelade matcher. Skövde AIK ligger på elfte plats i tabellen.

Linus Lyck blev matchhjälte efter 76 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Det var sjätte matchen i rad utan förlust för Jönköping.

Jönköping–Skövde AIK – mål för mål

Det här var Jönköpings tolfte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Skövde AIK:s andra uddamålsförlust.

Lagens första möte för säsongen vann Skövde AIK med 1–0.

Nästa motstånd för Jönköping är Oskarshamn. Skövde AIK tar sig an Lunds BK hemma. Båda matcherna spelas lördag 11 oktober 16.00.

Jönköping–Skövde AIK 1–0 (0–0)

Ettan södra herr, Stadsparksvallen

Mål: 1–0 (76) Linus Lyck.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Jönköping: 3-2-0

Skövde AIK: 0-2-3

Nästa match:

Jönköping: Oskarshamns AIK, borta, 11 oktober

Skövde AIK: Lunds BK, hemma, 11 oktober