Jordan Larsson bakom Köpenhamns kryss mot Napoli
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- 1–1 mellan Köpenhamn och Napoli
- Jordan Larsson kvitterade i 72:a minuten
- Köpenhamn nu 24:e, Napoli på 23:e plats
Napoli gjorde 1–0 i första halvlek genom Scott McTominay borta mot Köpenhamn i Champions League. I andra halvlek kvitterade Köpenhamn genom Jordan Larsson efter 72 minuters spel. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.
Köpenhamn–Napoli – mål för mål
I den 35:e minuten blev Köpenhamns Thomas Delaney utvisad. Scott McTominay gav gästerna Napoli ledningen i 39:e minuten.
Det dröjde till den 72:a minuten innan Jordan Larsson kvitterade för Köpenhamn. Det fastställde slutresultatet till 1–1.
Det här betyder att Köpenhamn är kvar på 24:e plats och Napoli stannar på 23:e plats, i serien.
Nästa motstånd för Köpenhamn är Barcelona. Napoli tar sig an Chelsea hemma. Båda matcherna spelas onsdag 28 januari 21.00.
Köpenhamn–Napoli 1–1 (0–1)
Champions League, Parken
Mål: 0–1 (39) Scott McTominay, 1–1 (72) Jordan Larsson.
Varningar, Köpenhamn: William Clem, Mohamed Elyounoussi. Napoli: Giovanni Di Lorenzo, Rasmus Höjlund.
Utvisningar, Köpenhamn: Thomas Delaney.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Köpenhamn: 2-1-2
Napoli: 1-2-2
Nästa match:
Köpenhamn: FC Barcelona, borta, 28 januari 21.00
Napoli: Chelsea FC, hemma, 28 januari 21.00
Den här artikeln handlar om: