Jordan Larsson bakom Köpenhamns kryss mot Napoli

1–1 mellan Köpenhamn och Napoli

Jordan Larsson kvitterade i 72:a minuten

Köpenhamn nu 24:e, Napoli på 23:e plats

Napoli gjorde 1–0 i första halvlek genom Scott McTominay borta mot Köpenhamn i Champions League. I andra halvlek kvitterade Köpenhamn genom Jordan Larsson efter 72 minuters spel. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Köpenhamn–Napoli – mål för mål

I den 35:e minuten blev Köpenhamns Thomas Delaney utvisad. Scott McTominay gav gästerna Napoli ledningen i 39:e minuten.

Det dröjde till den 72:a minuten innan Jordan Larsson kvitterade för Köpenhamn. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här betyder att Köpenhamn är kvar på 24:e plats och Napoli stannar på 23:e plats, i serien.

Nästa motstånd för Köpenhamn är Barcelona. Napoli tar sig an Chelsea hemma. Båda matcherna spelas onsdag 28 januari 21.00.

Köpenhamn–Napoli 1–1 (0–1)

Champions League, Parken

Mål: 0–1 (39) Scott McTominay, 1–1 (72) Jordan Larsson.

Varningar, Köpenhamn: William Clem, Mohamed Elyounoussi. Napoli: Giovanni Di Lorenzo, Rasmus Höjlund.

Utvisningar, Köpenhamn: Thomas Delaney.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Köpenhamn: 2-1-2

Napoli: 1-2-2

Nästa match:

Köpenhamn: FC Barcelona, borta, 28 januari 21.00

Napoli: Chelsea FC, hemma, 28 januari 21.00