Juan Iglesias poängräddare för Getafe mot Levante

1–1 mellan Getafe och Levante

Juan Iglesias kvitterade i 57:e minuten

Osasuna nästa för Getafe

Levantes Ivan Romero gjorde 1–0 i första halvlek borta mot Getafe i La Liga. I andra halvlek jobbade sig Getafe in i matchen, och kvitterade genom Juan Iglesias med 33 minuter kvar av matchen. Några fler mål blev det inte, och matchen slutade 1–1.

Getafe–Levante – mål för mål

Levante tog ledningen i 26:e minuten, genom Ivan Romero. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Juan Iglesias och kvitterade för Getafe. Det blev också matchens sista mål.

Det här var Getafes andra oavgjorda match den här säsongen.

Lagen möts igen 12 april.

Nästa motstånd för Getafe är Osasuna. Lagen möts fredag 3 oktober 21.00 på El Sadar.

Getafe–Levante 1–1 (0–1)

La Liga, Coliseum Alfonso Pérez

Mål: 0–1 (26) Ivan Romero, 1–1 (57) Juan Iglesias.

Varningar, Getafe: Djene Dakonam, Allan Nyom, Luis Milla, Abdel Abqar. Levante: Manu Sanchez, Etta Eyong, Goduine Koyalipou.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Getafe: 1-2-2

Levante: 1-2-2

Nästa match:

Getafe: Osasuna, borta, 3 oktober