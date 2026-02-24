Jubel för Atletico Madrid efter seger mot Club Brügge

Seger för Atletico Madrid med 7–4 totalt

Alexander Sörloth tremålsskytt för Atletico Madrid

Johnny Cardoso matchvinnare för Atletico Madrid

Atletico Madrid segrade mot Club Brügge, det stod klart efter andra matchen, hemma i 16-delsfinal i Champions League. Matchen slutade 4–1 till Atletico Madrid, vilket betyder att Atletico Madrid står som segrare med totala resultatet 7–4.

Alexander Sörloth gav Atletico Madrid ledningen i 23:e minuten. 1–1 kom i 36:e minuten genom Joel Ordonez.

Direkt efter pausen ökade Johnny Cardoso Atletico Madrids ledning. Alexander Sörloth, återigen, ökade Atletico Madrids ledning med knappa kvarten kvar. 4–1-målet kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Alexander Sörloth slog till och gjorde mål som med målet fullbordade sitt hattrick.

Atletico Madrid–Club Brügge 4–1 (1–1), 7–4 totalt

16-delsfinal i Champions League, Wanda Metropolitano

Mål: 1–0 (23) Alexander Sörloth, 1–1 (36) Joel Ordonez, 2–1 (48) Johnny Cardoso, 3–1 (76) Alexander Sörloth, 4–1 (87) Alexander Sörloth.

Varningar, Atletico Madrid: Marcos Llorente. Club Brügge: Joel Ordonez, Romeo Vermant.