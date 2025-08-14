Seger för AZ Alkmaar med 4–0 totalt

Troy Parrott avgjorde för AZ Alkmaar

Andra raka segern för AZ Alkmaar

AZ Alkmaar segrade mot Vaduz, det stod klart efter andra matchen, borta i Conference League Tredje kvalomgången herr. Matchen slutade 0–1 till AZ Alkmaar, vilket betyder att AZ Alkmaar står som segrare med totala resultatet 4–0.

Segermålet för AZ Alkmaar stod Troy Parrott för efter 88 minuter.

Vaduz–AZ Alkmaar – mål för mål

Vaduz–AZ Alkmaar 0–1 (0–0), 0–4 totalt

Conference League Tredje kvalomgången herr

Mål: 0–1 (88) Troy Parrott.

Utvisningar, AZ Alkmaar: Ro-Zangelo Daal.