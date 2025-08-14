Jubel för AZ Alkmaar efter seger mot Vaduz
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för AZ Alkmaar med 4–0 totalt
- Troy Parrott avgjorde för AZ Alkmaar
- Andra raka segern för AZ Alkmaar
AZ Alkmaar segrade mot Vaduz, det stod klart efter andra matchen, borta i Conference League Tredje kvalomgången herr. Matchen slutade 0–1 till AZ Alkmaar, vilket betyder att AZ Alkmaar står som segrare med totala resultatet 4–0.
Segermålet för AZ Alkmaar stod Troy Parrott för efter 88 minuter.
Vaduz–AZ Alkmaar – mål för mål
Vaduz–AZ Alkmaar 0–1 (0–0), 0–4 totalt
Conference League Tredje kvalomgången herr
Mål: 0–1 (88) Troy Parrott.
Utvisningar, AZ Alkmaar: Ro-Zangelo Daal.
Den här artikeln handlar om: