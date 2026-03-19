Jubel för Bologna – klara för Euroleague Kvartsfinal

Bologna segrade mot Roma, det stod klart efter andra matchen, borta i Europa League Åttondelsfinal. Matchen slutade 3–3 efter att Bologna avgjort den dramatiska matchen i förlängningen.

Segermålet för Bologna stod Nicolo Cambiaghi för efter 111 minuter.

Roma–Bologna – mål för mål

Bologna tog ledningen i 22:a minuten genom Jonathan Rowe. I 32:a minuten kvitterade Roma när Evan N’dicka fick träff på passning från Lorenzo Pellegrini. Bologna tog ledningen på stopptid i första halvleken genom Federico Bernardeschi på straff.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Santiago Castro på pass av Jonathan Rowe och ökade ledningen för Bologna. I 69:e minuten slog Donyell Malen till på straff och reducerade åt Roma. Lorenzo Pellegrini kvitterade för Roma i 80:e minuten. Det matchavgörande målet kom i 111:a minuten när Nicolo Cambiaghi slog till och gjorde 3–4 för Bologna efter förarbete av Thijs Dallinga.

Bologna är nu klart för Euroleague Kvartsfinal.

Roma–Bologna 3–4 (0–1), 4–5 totalt

Europa League Åttondelsfinal

Mål: 0–1 (22) Jonathan Rowe, 1–1 (32) Evan N’dicka (Lorenzo Pellegrini), 1–2 (45) Federico Bernardeschi, 1–3 (58) Santiago Castro (Jonathan Rowe), 2–3 (69) Donyell Malen, 3–3 (80) Lorenzo Pellegrini, 3–4 (111) Nicolo Cambiaghi (Thijs Dallinga).

Varningar, Roma: Gianluca Mancini, Mehmet Zeki Celik, Gian Piero Gasperini. Bologna: Jhon Lucumi, Lewis Ferguson, Remo Freuler, Martin Vitik, Nadir Zortea.

